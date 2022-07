Travaux sur l’A13 et l’A131 : des fermetures à la circulation prévues la nuit dans l’Eure

Dans le cadre du chantier de création d’un complément au ½ diffuseur n°18 de Heudebouville, SAPN (société des autoroutes Paris Normandie) intervient sur le nouvel ouvrage situé à Vironvay (Eure), entre la barrière de péage de Heudebouville et les aires de service de Vironvay, afin d'y poser les nouvelles poutres, de bétonner l'ouvrage et d'y installer les futurs équipements.



Pour des raisons de sécurité, l’A13 est fermée à la circulation durant plusieurs nuits à partir de ce lundi 18 juillet de 21h à 6h, entre la barrière de péage d’Heudebouville et l’échangeur A13/A154.