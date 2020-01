Travaux entre Mantes et Bréval : les horaires de certains trains avancés à compter de lundi 27 janvier

Des travaux sont réalisés sur la ligne SNCF entre Mantes (Yvelines) et Bréval (Eure), ce qui implique une modification des horaires de certains trains sur la ligne Caen-Bernay-Evreux-Paris : ils sont avancés à compter du lundi 27 janvier et jusqu’au 14 février.



Sont concernés, les trains concernés : 3350, 851022, 851070, 851024 et le 851061.