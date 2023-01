Travaux de maintenance au bac de Duclair : des arrêts à prévoir durant quatre jours

> Mardi 24 janvier : dernier passage à 9h30 (départ Duclair) et reprise à 13h40 (départ Berville),

Dans le cadre des travaux de maintenance périodique, nécessaires au bon fonctionnement du service des bacs, le bac de Duclair (Seine-Maritime) sera à l'arrêt sur différents créneaux horaires, du mardi 24 janvier au vendredi 27 janvier inclus.Les travaux prévus vont permettre une intervention de reprise de la maçonnerie de la cale de Duclair, consistant à la reprise de fissures et à la reconstitution de la dalle en béton armé, précise-t-on au Département.Les travaux étant prévus sur quatre jours, du mardi 24 janvier au vendredi 27 janvier, le bac de Duclair sera à l'arrêt sur les créneaux suivants :Ces travaux sont confiés à l'entreprise Valerian, pour un montant de plus de 21 000 € TTC, entièrement financés par le Département de la Seine-Maritime.Leur programmation et le choix des horaires ont été réalisés de sorte à limiter la gêne occasionnée aux usagers, en minimisant la durée des arrêts et en maintenant le service du bac de Duclair aux heures de pointe.