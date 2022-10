Travaux. L'autoroute A131 fermée la nuit prochaine entre les échangeurs "Bourneville" et "Brionne"

En raison des travaux de réfection d'un ouvrage d'art engagés à hauteur de Bourneville dans l'Eure l'autoroute A131 vers l'A13 sera fermée à la circulation dans le sens Tancarville vers l'A13 cette nuit du lundi 3 au mardi 4 octobre, de 20 heures à 6 heures du matin.



Un itinéraire de déviation obligatoire est mis en place par la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN).



Concernant les véhicules légers, les usagers sont déviés de l'A131 au droit de l'échangeur N°28 Bourneville, empruntent la RD139, RD179E, RD89 puis reprennent l'A13 au niveau du diffuseur n°26 Brionne.



Concernant les poids lourd, ils sont déviés de l'A131 au droit de l'échangeur N°28 Bourneville :



- les poids-lourds ayant une hauteur inférieure à 4.20 mètres, empruntent la RD139 vers Fourmetot puis la RD810, RD675 et RD89 puis reprennent l'A13 au niveau du diffuseur n°26 Brionne.



- les poids-lourds ayant une hauteur supérieure à 4.20 mètres, empruntent la RD139 vers Pont Audemer puis la RD675 et RD89 puis reprennent l'A13 au niveau du diffuseur n°26 Brionne.



Les usagers sont invités à la plus grande prudence à l'approche de ces travaux ainsi que sur l'itinéraire de déviation.