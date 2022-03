Travaux. L’A13 fermée cette nuit de lundi à mardi entre Incarville et Heudebouville dans les deux sens

Une déviation obligatoire est mise en place :



• sens Paris vers Caen, les usagers sont déviés depuis l’A13 au droit du diffuseur n°18 à Heudebouville, empruntent le réseau routier RD6155, RD6015, RD6154 et retrouvent l'A13 via l'échangeur A13/A154.



• sens Caen vers Paris les usagers sont déviés depuis l'A13 au droit de l'échangeur A13/A154, empruntent l'A154 et sortent l'échangeur n°2 Louviers, puis empruntent la RD6155, et retrouvent l'A13 via l'échangeur n°18 Heudebouville.



Ces dispositions sont susceptibles d'allonger sensiblement les temps de déplacements dans le secteur.



La SAPN conseille à tous les usagers de suivre les indications et de faire preuve de prudence.