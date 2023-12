Trafic perturbé ce vendredi matin à Rouen suite à un accident sur l’A150

La circulation est difficile ce vendredi matin aux abords de Rouen, en particulier sur l’autoroute A150.



À l’origine : un accident entre un véhicule léger et un poids lourd dans le sens Rouen vers Barentin à hauteur de Canteleu qui provoque un important bouchon avec des répercussions dans tout le secteur du Mont-Riboudet et sur la N1338 jusqu’au rond-point de Madagascar (vers le pont Flaubert).



La route est actuellement coupée sur toutes les voies annonce Bison futé, qui conseille d’éviter le secteur.



