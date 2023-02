Trafic ferroviaire interrompu entre Rouen et Dieppe suite à un accident de personne

Le trafic des trains est interrompu depuis la fin de matinée ce dimanche 12 février, dans les deux sens entre Rouen et Dieppe (Seine-Maritime).



Un « accident de personne » s’est produit peu après 11 heures, au niveau de la gare de Montville-Eslettes nécessitant l’intervention des secours et la mise en place de la procédure habituelle en pareil cas.



Un homme a été percuté par un train qui circulait en direction de Dieppe. La victime, dont le décès a été constaté, se serait jetée sur les voies au passage du train de voyageurs, selon les secours.



Choqués, le conducteur du train et une passagère ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers. Le train transportait 44 personnes et 4 agents de la SNCF, tous sont indemnes.



La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de ce qui semble être un suicide.



Deux trains ont été supprimés indique la SNCF sur son compte Twitter : le 851711 (Rouen-Dieppe) et le 851716 (Dieppe-Rouen). Les usagers concernés devraient pris en charge à bord de cars affrétés par la SNCF. Des retards sont évidemment à prévoir sur cette ligne.