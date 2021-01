Trafic de stupéfiants : un "point de deal" démantelé, deux adolescents interpellés sur les Hauts-de-Rouen

Les deux suspects ont été conduits à l'hôtel de police. Lors de la fouille des deux sacs en leur possession , 300 g d'héroïne, 35 g de cocaïne, 600 g de résine de cannabis et 60 g d'herbe de cannabis ont été découverts ainsi qu'une cinquantaine de paquets de cigarettes de provenance douteuse.



Des perquisitions ont été effectuées au domicile de chacun, et ont permis de saisir une somme de 1000 € en petites coupures. Les deux adolescents ont été déférés samedi 9 janvier devant le magistrat de permanence du parquet. Le principal mis en cause a été mis en examen par un juge pour enfants qui lui a notifié son placement en détention provisoire en attendant son procès.



Le second, lui, a été remis à son civilement responsable. L'enquête le concernant se poursuit afin de déterminer la provenance des cigarettes qu'il avait dans son sac.