Trafic de stupéfiants : un nouveau point de deal démantelé à Canteleu, deux trafiquants interpellés

Les perquisitions dans les caves et au domicile du plus âgé ont permis de récupérer 238 g de cocaïne, 28 g d’héroïne, 64 g de résine de cannabis ainsi que 300€ en petites coupures.



Une dizaine de clients, tous toxicomanes, ont été entendus dans le cadre de l’enquête.



Lors de leur audition, les mis en cause ont reconnu se livrer à la revente de drogue : depuis octobre 2019 pour le plus jeune, et en octobre et novembre pour le plus âgé, depuis qu’il est sous bracelet électronique, selon lui.



Le premier a été laissé libre après s’être vu notifier une convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le second a été déféré et jugé en comparution immédiate à 8 mois de prison ferme avec mandat de dépôt.