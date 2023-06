Trafic de stupéfiants : deux hommes et une femme en garde à vue à Dieppe

Lors de la perquisition dui domicile du jeune Dieppois, rue Emile-Lebon, les policiers ont saisi des produits stupéfiants (cannabis et cocaïne), des armes de poing et du tabac de contrebande. Il a été interpellé ainsi que sa compagne et un client

infoNormandie

Vendredi 30 Juin à 11:33



Un dealer, sa compagne et un "client" ont été interpellés le 26 juin, en début de soirée à Dieppe (Seine-Maritime). En surveillance dans le quartier du Pollet, un équipage de la brigade anti-criminalité a repéré, lors de son passage rue Emile-Lebon, un Dieppois de 25 ans connu de leurs services pour avoir été mis en cause dans des affaires de drogue.

La présence d'un autre homme, à bord d'une Citroën C2 stationné à proximité, a mis la puce à l'oreille des policiers qui ont rapidement compris qu'ils assistaient à une transaction de produits stupéfiants. Après avoir observé discrètement la scène, ils sont intervenus. Lors du contrôle de l'automobiliste, âgé de 25 ans également, ils ont découvert sur lui 5 grammes de résine de cannabis.

Perquisition : des produits stupéfiants et des armes saisis Sa compagne, âgée de 28 ans, a également été interpellée. Les trois suspects ont été placés en garde à vue pour trafic de produits stupéfiants. L'enquête a été confiée à la brigade de Sûreté urbaine du commissariat de Dieppe. Le vendeur a été interpellé à son tour après que les policiers ont décopuvert lors de la perquisition de son domicile 150 grammes de résine de cannabis, 15 grammes de cocaïne, trois plants de cannabis, ainsi qu'une lampe UV, des balances de précision et 1,750 kg de tabac de contrebande, acheté au Luxembourg. Des armes de poing de catégorie D ont également été saisies par la même occasion,ainsi que 12 montres d'une valeur totale de 2 500€ dont il n'a pu justifier la provenance.Sa compagne, âgée de 28 ans, a également été interpellée. Les trois suspects ont été placés en garde à vue pour trafic de produits stupéfiants. L'enquête a été confiée à la brigade de Sûreté urbaine du commissariat de Dieppe.





