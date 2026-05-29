Tracteur Blues lance son édition 2026 dans les villages des Yvelines

Le coup d’envoi est donné ce vendredi dès 18 heures à Méricourt. Le festival se poursuivra samedi dès 16h30 à Bouafle, puis dimanche à partir de 15 heures à Saint-Martin-la-Garenne.



Au programme notamment : Black Bean Wood, avec ses reprises folk blues inspirées de Creedence Clearwater Revival, Johnny Cash ou Nina Simone ; One Rusty Band, duo explosif entre blues brut, rock vintage et claquettes percussives ; ou encore Hot Swing Orchestra, qui fera revivre l’ambiance des années 30 à 50.



Le public pourra aussi retrouver Will Barber, révélé par The Voice, avec son univers blues-rock-folk aux accents soul et sudistes, ainsi que Les Witch Doctors, formation normande bien connue des amateurs de blues et rock’n’roll.



Parmi les autres noms annoncés figurent également Dandelion String Band, inspiré par le western swing des années 30, et The Buttshakers, groupe lyonnais emmené par la chanteuse américaine Ciara Thompson.