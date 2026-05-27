Connectez-vous S'inscrire

RN 154 dans l’Eure : trois blessés, dont deux graves, dans un double accident à Pinterville


Mercredi 27 Mai 2026 - 13:38

Deux accidents successifs se sont produits ce mercredi en fin de matinée sur la RN 154, à hauteur de Pinterville, dans l’Eure. Trois personnes ont été blessées, dont deux grièvement, après un suraccident impliquant un véhicule de balisage de la SAPN.




Illuistration © infonormandie
Illuistration © infonormandie
Un double accident de la circulation a fait trois blessés, ce mercredi en fin de matinée, sur la RN 154, dans le sens A13 vers Évreux, à hauteur de Pinterville, dans l’Eure.

À l’origine, un automobiliste de 18 ans a perdu le contrôle de sa voiture avant de percuter une barrière de sécurité. Légèrement blessé, il a été pris en charge par les secours et transporté en urgence relative à l’hôpital de Louviers.

Un véhicule de balisage percuté

L’accident a ensuite provoqué un suraccident. Une voiture de tourisme, qui circulait dans le même sens, a violemment heurté un véhicule de balisage de la SAPN, présent sur les lieux de la première intervention.

Les deux occupants de cette voiture ont été grièvement blessés. Le conducteur, un homme de 71 ans, a été évacué médicalisé vers l’hôpital Percy, en région parisienne. Sa passagère, âgée de 69 ans, a également été médicalisée avant d’être transportée vers le CHU de Rouen.

La conductrice du véhicule de la SAPN, choquée, a été examinée sur place mais n’a pas été transportée.

Quinze sapeurs-pompiers ainsi que des équipes du SMUR ont été mobilisés sur cette intervention. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les circonstances exactes de ce double accident.




FIL INFO

RN 154 dans l’Eure : trois blessés, dont deux graves, dans un double accident à Pinterville

27/05/2026

Yvelines : un prêtre de 46 ans renvoyé devant la justice pour agressions sexuelles sur mineures

27/05/2026

L'A13 coupée dans l’Eure après un accident près de Saint-Ouen-de-Thouberville : trois blessés dont deux graves

27/05/2026

Rodéo urbain à Vernouillet : jets de projectiles sur la police, deux hommes interpellés

27/05/2026

Caen : après un tir de mortier visant des pompiers, une opération de police déployée à la Guérinière

27/05/2026
AUDIO