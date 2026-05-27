RN 154 dans l’Eure : trois blessés, dont deux graves, dans un double accident à Pinterville

L’accident a ensuite provoqué un suraccident. Une voiture de tourisme, qui circulait dans le même sens, a violemment heurté un véhicule de balisage de la SAPN, présent sur les lieux de la première intervention.



Les deux occupants de cette voiture ont été grièvement blessés. Le conducteur, un homme de 71 ans, a été évacué médicalisé vers l’hôpital Percy, en région parisienne. Sa passagère, âgée de 69 ans, a également été médicalisée avant d’être transportée vers le CHU de Rouen.



La conductrice du véhicule de la SAPN, choquée, a été examinée sur place mais n’a pas été transportée.



Quinze sapeurs-pompiers ainsi que des équipes du SMUR ont été mobilisés sur cette intervention. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les circonstances exactes de ce double accident.