Deux cambrioleurs interpellés en flagrant délit dans un pavillon de Saint-Cyr-l’École

Deux hommes ont été arrêtés dans la nuit de dimanche à lundi à Saint-Cyr-l’École, après un vol par effraction commis dans un pavillon dont les occupants étaient absents au moment des faits.



Vers 23h45, rue Jean-François, une société de télésurveillance a signalé le déclenchement d’une alarme dans l’habitation. L’agent en charge de la surveillance a indiqué apercevoir, via les caméras, un individu vêtu de sombre à l’intérieur du domicile.



Grâce à l’intervention rapide des policiers, deux suspects ont pu être interpellés en flagrant délit sur les lieux. Les deux hommes, âgés de 30 et 47 ans, ont été placés en garde à vue pour "vol par effraction".

