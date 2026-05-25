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Deux cambrioleurs interpellés en flagrant délit dans un pavillon de Saint-Cyr-l’École

YVELINES


Publié le Lundi 25 Mai 2026 à 11:02

Deux hommes de 30 et 47 ans ont été placés en garde à vue pour vol par effraction. Ils ont été surpris par les policiers en pleine nuit à l'intérieur d'un pavillon, à Saint-Cyr-l'Ecole.



Les deux suspects ont été interpellés dans le pâvillon - Illustration © Adobe Stock
Les deux suspects ont été interpellés dans le pâvillon - Illustration © Adobe Stock
Deux hommes ont été arrêtés dans la nuit de dimanche à lundi à Saint-Cyr-l’École, après un vol par effraction commis dans un pavillon dont les occupants étaient absents au moment des faits.

Vers 23h45, rue Jean-François, une société de télésurveillance a signalé le déclenchement d’une alarme dans l’habitation. L’agent en charge de la surveillance a indiqué apercevoir, via les caméras, un individu vêtu de sombre à l’intérieur du domicile.

Grâce à l’intervention rapide des policiers, deux suspects ont pu être interpellés en flagrant délit sur les lieux. Les deux hommes, âgés de 30 et 47 ans, ont été placés en garde à vue pour "vol par effraction".
 



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