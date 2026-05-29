Coupe du Monde de football 2026 : 2 300 faux maillots saisis par les douaniers de Marne-la-Vallée

Photo © Douane française
Les douaniers du bureau de Marne-la-Vallée ont intercepté près de 2 300 maillots de football contrefaits, en provenance de Chine, dans le fret postal traité sur le site de Chelles, en Seine-et-Marne. La saisie a été réalisée en cinq jours, à partir d’un flux massif de colis liés au commerce en ligne.
Les marchandises étaient réparties dans environ 1 100 colis suspects, extraits du circuit postal pour être contrôlés. Les maillots saisis portaient atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la FIFA, d’équipementiers sportifs et d’équipes nationales appelées à participer à la Coupe du Monde 2026.
Les marchandises étaient réparties dans environ 1 100 colis suspects, extraits du circuit postal pour être contrôlés. Les maillots saisis portaient atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la FIFA, d’équipementiers sportifs et d’équipes nationales appelées à participer à la Coupe du Monde 2026.
Un trafic dopé par l’approche du Mondial
À l’approche des grandes compétitions sportives internationales, les produits dérivés deviennent une cible privilégiée des réseaux de contrefaçon. La Coupe du Monde 2026 ne fait pas exception : la demande de maillots et d’articles de supporters augmente, tout comme les tentatives d’écouler des copies illégales sur les marchés en ligne ou physiques.
Ces produits, souvent vendus à bas prix, sont présentés comme des articles officiels alors qu’ils échappent à tout contrôle. Outre l’atteinte aux droits des marques et des fédérations, la Douane rappelle que ces marchandises peuvent aussi présenter des risques pour les consommateurs.
Ces produits, souvent vendus à bas prix, sont présentés comme des articles officiels alors qu’ils échappent à tout contrôle. Outre l’atteinte aux droits des marques et des fédérations, la Douane rappelle que ces marchandises peuvent aussi présenter des risques pour les consommateurs.
La lutte contre la contrefaçon reste l’une des priorités de la Douane française. En 2025, 2,83 millions d’articles contrefaisants ont été saisis dans le seul fret express et postal. Les jouets, jeux et articles de sport représentent la catégorie la plus interceptée, devant les vêtements et accessoires.
Ces trois dernières années, plus de 60 millions d’articles contrefaits ont été retirés du marché par les services douaniers.
Ces trois dernières années, plus de 60 millions d’articles contrefaits ont été retirés du marché par les services douaniers.
INFO+
Le match d'ouverture se jouera le 11 juin 2026 au stade Azteca de Mexico. Pour rappel, la Coupe du Monde est organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, et se terminera le 19 juillet.
Le match d'ouverture se jouera le 11 juin 2026 au stade Azteca de Mexico. Pour rappel, la Coupe du Monde est organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, et se terminera le 19 juillet.
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