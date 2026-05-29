Coupe du Monde de football 2026 : 2 300 faux maillots saisis par les douaniers de Marne-la-Vallée

À l'approche de la Coupe du Monde 2026, les douaniers de Marne-la-Vallée ont mis au jour un important trafic de produits contrefaits. En l’espace de cinq jours, près de 2 300 faux maillots de football ont été saisis dans le fret postal en provenance de Chine, au terme du contrôle de plus d’un millier de colis suspects.