Le camembert reste le fromage qui incarne le mieux la France... et la Normandie

Le camembert n’a rien perdu de sa force symbolique. D’après un sondage réalisé par OpinionWay pour l’Académie Phormos, 44 % des personnes interrogées considèrent qu’il est le fromage qui représente le mieux la France. Ils sont même 46 % à estimer qu’il est celui qui les représente le mieux personnellement.
Pour Hervé Morin, président de la Région Normandie, ce résultat confirme l’attachement des Français à l’un des grands emblèmes du terroir normand. « Les Français ont bon goût et ne se trompent pas : ils plébiscitent le camembert, un de nos emblématiques fromages AOP normands », s’est-il félicité.
Pour Hervé Morin, président de la Région Normandie, ce résultat confirme l’attachement des Français à l’un des grands emblèmes du terroir normand. « Les Français ont bon goût et ne se trompent pas : ils plébiscitent le camembert, un de nos emblématiques fromages AOP normands », s’est-il félicité.
Les AOP largement soutenues
Le sondage souligne aussi l’attachement des Français aux signes de qualité. Selon l’étude, 94 % des personnes interrogées jugent nécessaire de maintenir les appellations d’origine protégée pour les fromages.
La Normandie compte quatre AOP fromagères : le camembert de Normandie, le neufchâtel, le livarot et le pont-l’évêque. La région détient également deux autres AOP laitières, avec le beurre et la crème d’Isigny.
Autre enseignement : 87 % des Français souhaitent que les fromages français au lait cru soient inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.
La Normandie compte quatre AOP fromagères : le camembert de Normandie, le neufchâtel, le livarot et le pont-l’évêque. La région détient également deux autres AOP laitières, avec le beurre et la crème d’Isigny.
Autre enseignement : 87 % des Français souhaitent que les fromages français au lait cru soient inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.
Source : sondage OpinionWay pour l’Académie Phormos, réalisé en ligne les 20 et 21 mai 2026 auprès de 1 033 personnes représentatives de la population française adulte.
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