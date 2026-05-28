Le camembert reste le fromage qui incarne le mieux la France... et la Normandie

Selon un sondage OpinionWay pour l’Académie Phormos, 44 % des Français estiment que le camembert est le fromage qui représente le mieux la France. Une reconnaissance qui réjouit la Région Normandie, où ce fromage AOP reste un symbole fort du patrimoine gastronomique.

