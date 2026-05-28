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Seine-Maritime : L’autoroute A28 coupée vers Rouen après un accident


Jeudi 28 Mai 2026 - 08:10

La circulation est interrompue ce matin sur l’A28, dans le sens Abbeville–Rouen, après un accident. Une déviation locale a été mise en place.




Seine-Maritime : L’autoroute A28 coupée vers Rouen après un accident
Un accident perturbe fortement la circulation ce jeudi matin sur l’autoroute A28, dans le sens Abbeville–Rouen. Selon la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest, l’axe est coupé depuis 7h50 au niveau du PR 74., dans le secteur de .Bosc-Bérenger.

Les usagers sont déviés localement à partir de l’échangeur n°11 (Le Pucheuil). par la D1029 et D928. Le retour sur l’A28 s’effectue au niveau de l’échangeur n°12.(Moulin d’Écales).

Une durée indéterminée

La durée de la coupure reste incertaine. Elle pourrait toutefois durer environ trois heures, selon les premières estimations.

La DIRNO appelle les automobilistes à la plus grande prudence à l’approche du secteur, pour leur sécurité et celle des agents intervenant sur place.

Plus d’informations à venir sur infonormandie.com.
 



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