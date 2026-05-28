Seine-Maritime : L’autoroute A28 coupée vers Rouen après un accident

Un accident perturbe fortement la circulation ce jeudi matin sur l’autoroute A28, dans le sens Abbeville–Rouen. Selon la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest, l’axe est coupé depuis 7h50 au niveau du PR 74., dans le secteur de .Bosc-Bérenger.



Les usagers sont déviés localement à partir de l’échangeur n°11 (Le Pucheuil). par la D1029 et D928. Le retour sur l’A28 s’effectue au niveau de l’échangeur n°12.(Moulin d’Écales).