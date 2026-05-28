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Jets de pierres à Saint-Cyr-l’École : un adolescent de 15 ans interpellé après des tensions avec la police municipale


Publié le Jeudi 28 Mai 2026 à 12:05

Un adolescent de 15 ans a été interpellé mercredi soir à Saint-Cyr-l’École, dans les Yvelines, après des jets de projectiles visant la police municipale. Il aurait été formellement reconnu grâce aux images du centre de supervision urbain.



Dans l'après-midi, les policiers municipaux avaient été visés par des projectiles - Illustration
Dans l'après-midi, les policiers municipaux avaient été visés par des projectiles - Illustration
De nouvelles tensions ont été signalées mercredi soir avenue du Colonel-Fabien, à Saint-Cyr-l’École. Un peu avant 22 heures, les caméras de vidéoprotection ont repéré plusieurs individus cagoulés en train de récupérer des pierres à proximité d’un chantier.

La compagnie départementale d’intervention (CDI) a été engagée sur place, avec l’appui de la police municipale. Dans le même secteur, des poubelles avaient également été disposées sur la chaussée, rue Jean-Pierre-Timbaud.

Reconnu par les caméras de surveillance

Au cours de l’intervention, un adolescent de 15 ans, domicilié à Saint-Cyr-l’École, a été interpellé. Il est soupçonné d’avoir participé à des jets de pierres visant la police municipale plus tôt dans l’après-midi.

Selon les premiers éléments, le jeune mis en cause a été formellement reconnu sur les images des caméras de vidéoprotection du centre de supervision urbain. Déjà connu des services de police, il a été placé en garde à vue.
 



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