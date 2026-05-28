Jets de pierres à Saint-Cyr-l’École : un adolescent de 15 ans interpellé après des tensions avec la police municipale

Publié le Jeudi 28 Mai 2026 à 12:05

Un adolescent de 15 ans a été interpellé mercredi soir à Saint-Cyr-l’École, dans les Yvelines, après des jets de projectiles visant la police municipale. Il aurait été formellement reconnu grâce aux images du centre de supervision urbain.



De nouvelles tensions ont été signalées mercredi soir avenue du Colonel-Fabien, à Saint-Cyr-l’École. Un peu avant 22 heures, les caméras de vidéoprotection ont repéré plusieurs individus cagoulés en train de récupérer des pierres à proximité d’un chantier.



La compagnie départementale d’intervention (CDI) a été engagée sur place, avec l’appui de la police municipale. Dans le même secteur, des poubelles avaient également été disposées sur la chaussée, rue Jean-Pierre-Timbaud.

Reconnu par les caméras de surveillance



Selon les premiers éléments, le jeune mis en cause a été formellement reconnu sur les images des caméras de vidéoprotection du centre de supervision urbain. Déjà connu des services de police, il a été placé en garde à vue.

Au cours de l’intervention, un adolescent de 15 ans, domicilié à Saint-Cyr-l’École, a été interpellé. Il est soupçonné d’avoir participé à des jets de pierres visant la police municipale plus tôt dans l’après-midi.Selon les premiers éléments, le jeune mis en cause a été formellement reconnu sur les images des caméras de vidéoprotection du centre de supervision urbain. Déjà connu des services de police, il a été placé en garde à vue.

A LIRE AUSSI Rodéo en scooter à Saint-Cyr-l’École : des policiers visés par des jets de pierres

EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter