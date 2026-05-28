Le Premier ministre Sébastien Lecornu attendu dans l’Eure ce vendredi pour mettre à l’honneur les sapeurs-pompiers

Sébastien Lecornu, Premier ministre, effectuera un déplacement officiel dans le département de l’Eure ce vendredi 29 mai 2026. Il viendra présider, en fin de journée, la cérémonie départementale des sapeurs-pompiers de l’Eure au SDIS, place du General-Sarrail à Évreux.



Selon le programme officiel communiqué par les services de Matignon, le chef du Gouvernement est attendu à 17h45 pour un accueil républicain. S’en suivra la traditionnelle revue des troupes à 17h55, puis une remise de décorations à 18h05, destinée à saluer le courage et l’engagement des soldats du feu eurois.



Le Premier ministre prononcera ensuite une allocution à 18h20, avant de clôturer ce moment solennel par un dépôt de gerbes prévu à 18h30.

