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Le Premier ministre Sébastien Lecornu attendu dans l’Eure ce vendredi pour mettre à l’honneur les sapeurs-pompiers


Jeudi 28 Mai 2026 - 12:31




Sébastien Lecornu - illustration X
Sébastien Lecornu - illustration X
Sébastien Lecornu, Premier ministre, effectuera un déplacement officiel dans le département de l’Eure ce vendredi 29 mai 2026. Il viendra présider, en fin de journée,  la cérémonie départementale des sapeurs-pompiers de l’Eure au SDIS, place du General-Sarrail à Évreux.

Selon le programme officiel communiqué par les services de Matignon, le chef du Gouvernement est attendu à 17h45 pour un accueil républicain. S’en suivra la traditionnelle revue des troupes à 17h55, puis une remise de décorations à 18h05, destinée à saluer le courage et l’engagement des soldats du feu eurois.

Le Premier ministre prononcera ensuite une allocution à 18h20, avant de clôturer ce moment solennel par un dépôt de gerbes prévu à 18h30.
 



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