Rodéo en scooter à Saint-Cyr-l’École : des policiers visés par des jets de pierres

Publié le Jeudi 28 Mai 2026 à 11:42

Une intervention menée mercredi en fin de journée avenue du Colonel-Fabien, à Saint-Cyr-l’École, a dégénéré après l’interpellation d’un jeune homme soupçonné de rodéo motorisé. Des policiers ont été pris pour cible par plusieurs individus.



Une patrouille de police est intervenue mercredi vers 18h45 avenue du Colonel-Fabien, à Saint-Cyr-l’École, dans les Yvelines, après le signalement d'un rodéo motorisé commis avec un scooter.



Alors que les fonctionnaires procédaient à l’interpellation d’un suspect, plusieurs individus s’en seraient pris à eux en leur lançant des pierres. Les forces de l’ordre ont alors fait usage de leur armement collectif afin de disperser les auteurs.

Deux jeunes hommes mis en cause Aucun policier n’a été blessé et aucun dégât matériel n’a été signalé à l’issue de l’intervention. Une interpellation a été réalisée pour outrage.



Deux jeunes hommes sont mis en cause dans cette affaire : un majeur de 18 ans, domicilié à Saint-Cyr-l’École, soupçonné notamment de rodéo, rébellion et recel, ainsi qu’un mineur de 17 ans, également domicilié dans la commune, mis en cause pour outrage.



Une nouvelle intervention liée à des jets de projectiles a ensuite été signalée dans le même secteur, avenue du Colonel-Fabien, peu avant 22 heures.

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