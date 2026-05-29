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À Rouen, plus de 800 personnes sensibilisées aux dangers du protoxyde d’azote au volant


Vendredi 29 Mai 2026 - 12:11




Plus de 800 personnes ont é"té sensibilisées en une heure de temps - Photo ©DIPN76
Plus de 800 personnes ont é"té sensibilisées en une heure de temps - Photo ©DIPN76
Une opération de prévention consacrée aux dangers du protoxyde d’azote au volant a été menée jeudi soir à Rouen par la police nationale, en partenariat avec la police municipale et la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).

L’opération s’est déroulée entre 21h et 22h place Cauchoise, en présence de la directrice de cabinet du préfet de Seine-Maritime.

Quatre points de contrôle avaient été mis en place simultanément rue Saint-Gervais, boulevard de la Marne, boulevard des Belges et rue Jean-Lecanuet.

Au total, 803 personnes ont été sensibilisées aux risques liés à la consommation de protoxyde d’azote au volant, dont 617 automobilistes et 186 piétons et conducteurs de deux roues.

 



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