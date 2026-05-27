L'A13 coupée dans l’Eure après un accident près de Saint-Ouen-de-Thouberville : trois blessés dont deux graves

Le bilan communiqué par le Sdis27, en début d'après-midi fait état de quatre victimes. Dans véhicule de tourisme, deux hommes de 36 et 38 ans ont été pris en charge par les secours, dans un état jugé grave. Le premier, qui a dû être désincarcéré, a été évacué médicalisé vers le CHU de Rouen. Le second, en urgence absolue, a été transporté au centre hospiotalier d'Elbeuf. Un enfant âgé de 10 ans, présent dans le vé=hicule, a été tranporté en urgence relative vers le service pédiatrique du CHU de Rouen.



Le conducteur du véhicule de balisage de la SAPN, un homme de 35 ans, est indemne.