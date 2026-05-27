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L'A13 coupée dans l’Eure après un accident près de Saint-Ouen-de-Thouberville : trois blessés dont deux graves


Mercredi 27 Mai 2026 - 11:16

[ACTUALISÉ] - Un accident impliquant une voiture et une flèche lumineuse de rabattement provoque de fortes perturbations ce mercredi matin sur l’A13, dans le sens Paris-Caen. La collision a fait deux blessés graves et un blessé léger, un enfant de 10 ans. L'autoroute a été fermée.




Le véhicule a percuté volemment le véhicule de balisage de la SAPN - Illustration © infonormandie
Le véhicule a percuté volemment le véhicule de balisage de la SAPN - Illustration © infonormandie
La circulation est très compliquée ce mercredi 27 mai sur l’autoroute A13, dans l’Eure. Un accident impliquant un véhicule léger et une flèche lumineuse de rabattement de la SAPN s’est produit vers 10h10 à hauteur de Saint-Ouen-de-Thouberville (Eure), dans le sens Paris vers Caen, annonce Bison Futé.

L’autoroute est coupée dans ce sens de circulation. Les équipes d’intervention et de sécurité sont mobilisées sur place pour assurer le balisage, sécuriser la zone, procéder au nettoyage de la chaussée et organiser l’évacuation des véhicules accidentés. 

Trois blessés, dont deux en urgence absolue

Le bilan communiqué par le Sdis27, en début d'après-midi fait état de quatre victimes. Dans véhicule de tourisme, deux hommes de 36 et 38 ans ont été pris en charge par les secours, dans un état jugé grave. Le premier, qui a dû être désincarcéré, a été évacué médicalisé vers le CHU de Rouen. Le second, en urgence absolue, a été transporté au centre hospiotalier d'Elbeuf.  Un enfant âgé de 10 ans, présent dans le vé=hicule, a été tranporté en urgence relative vers le service pédiatrique du CHU de Rouen. 

Le conducteur du véhicule de balisage de la SAPN, un homme de 35 ans, est indemne.  

Une déviation par Maison-Brûlée et Bourg-Achard

L'A13 coupée dans l’Eure après un accident près de Saint-Ouen-de-Thouberville : trois blessés dont deux graves
La SAPN a mis en place un itinéraire de déviation. Les automobilistes venant de Paris doivent quitter l’A13 au diffuseur n°24 de Maison-Brûlée, emprunter la RD675, puis reprendre leur trajet par l’échangeur n°25 de Bourg-Achard, en direction de Caen.

La durée de l’événement reste indéterminée. Un bouchon d’environ sept kilomètres s’est formé en amont de la coupure, avec une tendance à la dégradation. Les usagers sont invités à faire preuve d’une grande prudence à l’approche du secteur et à suivre les consignes du gestionnaire autoroutier.




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