Musiques du monde et swing au Musée des instruments à vent à La Couture-Boussey

Le Musée des instruments à vent de La Couture-Boussey, dans l'Eure, propose une soirée musicale dans le cadre de l’événement « Pierres en Lumières », samedi 30 mai 2026. Le public pourra assister à un concert gratuit de l’octuor de clarinettes « Les Vents d’Anches » à l’église Notre-Dame de la commune.
Au programme : un voyage musical entre musiques du monde et swing, dans une ambiance accessible à tous. Le concert se déroulera de 20 heures à 21h30.
L’entrée est gratuite, sur réservation.
Au programme : un voyage musical entre musiques du monde et swing, dans une ambiance accessible à tous. Le concert se déroulera de 20 heures à 21h30.
L’entrée est gratuite, sur réservation.
Infos pratiques
* Samedi 30 mai 2026
* Église Notre-Dame de La Couture-Boussey
* De 20h à 21h30
* Tout public
* Réservations et renseignements : 02 32 36 28 80 / miv@epn-agglo.fr
Plus d’informations sur culture.evreux.fr
* Samedi 30 mai 2026
* Église Notre-Dame de La Couture-Boussey
* De 20h à 21h30
* Tout public
* Réservations et renseignements : 02 32 36 28 80 / miv@epn-agglo.fr
Plus d’informations sur culture.evreux.fr