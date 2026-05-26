Musiques du monde et swing au Musée des instruments à vent à La Couture-Boussey

Le Musée des instruments à vent de La Couture-Boussey, dans l'Eure, propose une soirée musicale dans le cadre de l’événement « Pierres en Lumières », samedi 30 mai 2026. Le public pourra assister à un concert gratuit de l’octuor de clarinettes « Les Vents d’Anches » à l’église Notre-Dame de la commune.



Au programme : un voyage musical entre musiques du monde et swing, dans une ambiance accessible à tous. Le concert se déroulera de 20 heures à 21h30.



L’entrée est gratuite, sur réservation.