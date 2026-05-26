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Musiques du monde et swing au Musée des instruments à vent à La Couture-Boussey

EURE


Mardi 26 Mai 2026 - 15:53




Le concert aura lieu dans l'église Notre Dame de La Coutu-re-Boussey - Illustration
Le concert aura lieu dans l'église Notre Dame de La Coutu-re-Boussey - Illustration
Le Musée des instruments à vent de La Couture-Boussey, dans l'Eure, propose une soirée musicale dans le cadre de l’événement « Pierres en Lumières », samedi 30 mai 2026. Le public pourra assister à un concert gratuit de l’octuor de clarinettes « Les Vents d’Anches » à l’église Notre-Dame de la commune.

Au programme : un voyage musical entre musiques du monde et swing, dans une ambiance accessible à tous. Le concert se déroulera de 20 heures à 21h30.

L’entrée est gratuite, sur réservation.

Infos pratiques
* Samedi 30 mai 2026
* Église Notre-Dame de La Couture-Boussey
* De 20h à 21h30
* Tout public
* Réservations et renseignements : 02 32 36 28 80 / miv@epn-agglo.fr

Plus d’informations sur culture.evreux.fr



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