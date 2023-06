Toux et yeux piquants après la découverte d’un colis suspect à la Poste du Havre

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime, dont une équipe spécialisée en risque radiologique, sont intervenus à la Poste du Havre, rue du Maréchal Gallieni, suite à la découverte ce jeudi 25 mai vers 16 heures d’un colis suspect. Neuf personnes présentant des symptômes (toux et yeux piquants) ont dû être examinées sur place et prises en charge par les secours.



Des moyens importants ont été mobilisés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis 76) soit 21 sapeurs-pompiers et 12 véhicules. Des reconnaissances se poursuivaient vers 17h15.



Le bureau de poste situé dans le centre commercial René-Coty a été fermé le temps de l’intervention des secours et de connaître la nature du contenu de ce colis.