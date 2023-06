Tout savoir des restrictions de circulation sur le pont Flaubert à Rouen à l'occasion de l'Armada

jeudi 8 juin : levée à 19h30, descente à partir de 23h.

vendredi 09 : levée à 0h30, descente à partir de 07h.

samedi 10 : levée à 0h30), descente à partir de 07h.

dimanche 18 : levée à 05h30, descente à partir de 16h

Les bateaux de l'Armada 2023 - 45 grands voiliers sont attendus - continuent d'arriver à Rouen, via la baie de Seine. Dernier obstacle à franchir : le pont Flaubert, passage obligé pour rejoindre les quais où ils seront amarrés et exposés jusqu'au 18 juin. Plus largement, le pont est soumis à des restrictions de circulation lors des concerts et feux d'artifice.Les levées et descentes du pont Flaubert sont prévues comme suit :