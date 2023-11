Toujours pas d'eau potable pour 2860 habitants de Goderville, en Seine-Maritime

À Goderville, en revanche, l'eau du robinet est toujours impropre à la consommation. La mesure de restriction prise le 30 octobre dernier est donc maintenue et concerne 2 860 habitants.« En conséquence, les abonnés de cette commune sont toujours invités à ne pas utiliser l'eau du robinet pour les usages alimentaires, la boisson, le lavage des dents, la toilette des nourrissons, la préparation des aliments, des boissons chaudes et des glaçons jusqu'à nouvel ordre », recommande l'ARS Normandie.Les abonnés sont tenus régulièrement informés par la collectivité et l’exploitant qui mettent à disposition de l’eau embouteillée. Le numéro suivant peut-être contacté pour plus d’informations : 02 50 72 40 09 (contact SAUR).