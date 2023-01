Thiberville : il surprend deux cambrioleurs dans sa maison et se lance à leur poursuite

Les deux hommes rejoignent un véhicule stationné un peu plus loin. La victime se lance sans hésiter à leur poursuite, et parvient à rattraper l’un d’eux mais à cet instant le quadragénaire est aspergé au visage de gaz lacrymogène. Les cambrioleurs s’engouffrent alors dans la voiture et disparaissent.



Les gendarmes de Brionne arrivent sur place. Ils procèdent aux constatations d’usage : la fenêtre par où les individus sont ressortis est fracturée et toutes les pièces de la maison ont été fouillées et des bijoux ont disparu.