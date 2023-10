Tentative de meurtre à Evreux : il est interpellé six jours après avoir poignardé son ex-femme

À leur arrivée sur place, les policiers du groupe spécialisé de proximité (GSP) sont abordés par un témoin qui leur remet un poignard maculé de sang. Il déclare qu'une femme a été agressée par un homme armé d'une arme blanche et qu'elle a été transportée par un automobiliste à l'hôpital d'Evreux. La victime, âgée de 47 ans, présente des plaies saignantes au niveau de l'abdomen et des mains mais son pronostic vital n'est pas engagé.



Les enquêteurs se rendent au service des urgences pour tenter de savoir ce qui s'est passé. La quadragénaire leur confie avoir été frappée de plusieurs coups de couteau par son ex-mari alors qu'elle se trouvait à bord de la voiture de ce dernier. Le couple est séparé et en instance de divorce.