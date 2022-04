Tentative de braquage à Sainte-Adresse : les malfaiteurs repartent bredouilles

Les deux hommes ont pénétré par le quai de chargement. Ils ont rassemblé les sept employés présents (4 femmes et 3 hommes) et ont exigé, sous la menace de leurs armes, que le gérant du supermarché les conduise au coffre-fort. Que s'est-il alors passé ?



Une chose est sûre : le coffre n'ayant pu être ouvert, l'un des malfaiteurs, les yeux dissimulés par des lunettes de ski et exhibant une arme de poing, a alors asséné un violent coup de crosse derrière le crâne du gérant, relate une source policière.



Le second homme était encagoulé et portait une arme de poing au niveau de la ceinture. Les braqueurs ont finalement quitté les lieux sans rien dérober.