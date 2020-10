Tentative d’extorsion au couteau près de Rouen : les agresseurs avaient 13 et 14 ans

La victime a confié à sa mère, présente sur les lieux, avoir été menacée avec un couteau de cuisine pointée au niveau du ventre par deux adolescents qui voulaient lui dérober son vélo et son téléphone portable.



Le jeune homme a pu fournir une description précise des auteurs, ce qui a facilité leur interpellation. Les deux mis en cause, originaires de Montville et de Maromme, étaient alors en compagnie de deux autres qui ont été mis hors de cause. Le couteau a été retrouvé dans un buisson.



Un autre jeune de 13 ans a également affirmé avoir été frappé au visage par ces mêmes individus.