Tempête Eunice. La Seine-Maritime placée en vigilance orange ce vendredi

Cinq départements, dont la Seine-Maritime et la Manche, en Normandie, sont placés en vigilance orange par Météo France, pour vent violent, vagues-submersion et vigilance crue de la Seine.



Ces cinq départements sont concernés par le passage de la tempête Eunice ce vendredi 18 février.



La trajectoire de cette dépression concerne le Sud de l'Irlande la nuit prochaine puis les îles Britanniques pour atteindre le Danemark en fin de journée de Vendredi.



Associé à son passage, on attend un fort coup de vent sur certains départements du littoral de la Manche et notamment en Seine-Maritime, avec des rafales à plus de 110 km/h dans les terres et 120 km/h sur la côte.