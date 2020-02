Tempête Dennis en Normandie : trains perturbés, arbres arrachés, trois blessés en Seine-Maritime

🔴 [PARIS-ROUEN-LE HAVRE] Un arbre est tombé sur les voies entre Bréauté et Fécamp. Les trains 850373 et 850342 sont supprimés.



Le train 850342 est supprimé, une prise en charge des voyageurs est mise en place par autocar. — SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad_) February 16, 2020

🔴 [PARIS-CAEN-CHERBOURG] 14h00 : Arbre sur caténaire (câble au dessus des voies) près de Bréval. Le 851111 est arrêté en pleine voie devant l'arbre. Les pompiers, les gendarmes et nos équipes sont sur place.

- 3307 retenu à Mantes

- 3377 prévoyez +/-40'

- 3336 prévoyez +/-40' — SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad_) February 16, 2020

Chute d'arbre également sur une caténaire de la ligne ferroviaire Le Havre - Rouen - Paris, à hauteur de Pavilly. La criculation des trains a été stoppée suite à cet incident qui s'est produit vers 14h50.Un peu plus tôt, un arbre a endommagé une caténaire près de Bréval (Yvelines) sur la ligne Paris - Caen - Cherbourg. Le train a été bloqué sur place le temps de l'évacuation de l'obstacle. Un train a été retenu en garde de Mantes-la-Jolie et deux autres ont accusé des retards d'une quarantaine de minutes.Entre Rouen et Dieppe, à Clères, un arbre sur les voies a conduit à l'interruption du trafic en milieu d'après-midi Tous ces incidents dus à la tempête a amené la SNCF à procéder à l'annulation de plusieurs trains sur les lignes normandes.