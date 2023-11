Tempête Ciaran en Seine-Maritime : routes coupées, foyers privés d'électricité, aucune victime à déplorer

Les policiers et gendarmes du département ont été mobilisés à plusieurs reprises cette nuit, comptabilisant 26 interventions. À Fécamp, une déviation a été mise en place sur la D926 ainsi qu'à Montivilliers sur la D489.



Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a mobilisé depuis minuit 154 pompiers et 44 engins sur 45 interventions. A Boissay, la toiture et la structure d'une maison ont été endommagés par la chute d'un arbre, et ses occupants relogés. De même, à Ypreville-Biville, une habitation a été endommagée, et ses occupants relogés. Au Havre, 30 m2 de façade d'un magasin Carrefour Contact sur l'avenue du 8 mai 1945 se sont décrochés avec le vent



Plusieurs mesures restreignant la circulation sont entrées en vigueur cette nuit : les piétons, deux roues, poids-lours, véhicules avec remorques et caravanes ne peuvent plus emprunter les ponts de Normandie et de Tancarville. Le pont de Brotonne qui était aussi en restriction de circulation depuis 23h30, est fermé depuis 6 heures. Comme prévu, aucun train ne circule en Normandie ce jeudi 2 novembre. Enfin, en raison d’un risque élevé de chute d'arbres, un arrêté préfectoral interdit jusqu'à nouvel ordre la fréquentation des espaces forestiers du département.