Tempête Ciaran en Seine-Maritime : décès d'un homme au Havre, 85 000 foyers toujours privés d'électricité

L'heure est déjà au bilan en Seine-Maritime, après le passage de la témpête Ciaran qui a secoué fortement le département, placé en vigilance orange "vents violents" par Météo France, depuis le milieu de la nuit dernière. Si les vents commencent à s'estomper, la vigilance reste de mise au moins jusqu'à la fin de la journée.



Le préfet de la Seine-Maritime s'est rendu sur les lieux impactés par la tempête à Etretat et au Havre, accompagné du sous-préfet du Havre, pour faire le point sur l'évolution de la situation et sur la mobilisation des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers qui demeure très forte.