Tempête Ciaran : des rafales de vent jusqu’à 175 km/h au Havre, prévoit la préfecture de Seine-Maritime

A l'approche de la tempête Ciaran, Météo France confirme ce mercredi soir ses prévisions : les côtes bretonnes, de la Manche et du Cotentin seront particulièrement frappées à partir de ce mercredi soir et tout au long de la nuit de mercredi à jeudi.



Pour la Seine-Maritime, cette tempête pourrait se traduire, dès le milieu de la nuit, et jusqu’en fin d’après-midi de jeudi, par des rafales de vent d’environ 120 à 140 km/h sur les côtes et 100 à 120 km/h dans les terres, et jusqu’à 170 à 175 km/h au Havre, entre 5 heures et 6 heures.



De ce fait, rappelle la préfecture de Seine-Maritime, le département est maintenu en vigilance orange demain, dès 1 heure, par Météo-France pour vents violents mais également pour un phénomène de vagues submersion sur le littoral seinomarin, notamment aux horaires de pleine mer (jeudi 2 à 1 heure et 13 heures au Havre).