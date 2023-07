Tancarville. Une adolescente de 12 ans et un homme de 19 ans périssent noyés après un accident de voiture

À l'arrivée des premiers secours, le véhicule avait coulé. Les plongeurs du service départemental d'incendie et de secours (Sdis) ont réussi à extraire de la voiture les deux occupants et à les remonter sur la berge : ils étaient alors en arrêt cardiorespiratoire. Malgré les tentatives de réanimation, l'adolescente et le jeune homme ont été déclarés décédés par le médecin du SMUR dépêché sur les lieux du drame.



La quadragénaire et son sauveteur ont été pris en charge et transportés, en urgence relative, vers un hôpital de la région.



Vingt-cinq sapeurs-pompiers ont été engagés avec treize véhicules de secours, dont des équipes aquatiques. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour établir dans quelles circonstances le drame est arrivé.