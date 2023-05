Tabassé à mort lors d'une soirée sur fond d'alcool et de drogue à Bernay, dans l'Eure

Dimanche 14 mai, vers 2 heures du matin, la gendarmerie est prévenue de la présence d'un homme inconscient rue de Lisieux à Bernay. Une patrouille du Peloton de surveillance et d'intervention (PSIG) arrive sur place et découvre en effet un homme allongé face contre terre, en partie sur la chaussée et le trottoir. Il a le visage tuméfié et ensanglanté. Les gendarmes appellent les secours. La victime est prise en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Malgré les soins prodigués, l'homme décède sur place à 2h53.



En arrivant sur les lieux, les gendarmes ont remarqué la présence près du corps de trois individus qui se sont empressés, à leur vue, de prendre la fuite. Ils sont immédiatement interpellés. Un quatrième homme est interpellé un peu plus tard caché entre deux voitures. Il a sur lui un poing américain. Tous ont leurs vêtements tachés de sang. Placés en garde à vue, les suspects sont longuement interrogés par les enquêteurs de la brigade de recherche de la compagnie de Bernay. Les auditions permettent alors d'établir le déroulement des faits.