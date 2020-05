Suspicion de disparition en mer : des moyens de recherche engagés au large de Granville

Ce jeudi 28 mai, vers 20 heures, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg a été alerté par des promeneurs sur la plage de la grève du Nord à Granville (Manche) qui ont remarqué des affaires laissées sur la plage depuis plus d’une heure.



Suspectant une disparition en mer, le CROSS a engagé la vedette légère des sauveteurs en mer (SNSM) de Saint-Martin-de-Bréhal, le canot tout temps et le semi-rigide de la SNSM de Granville ainsi que l'hélicoptère Dragon 50 de la sécurité civile basé à Granville. Ils ont effectué « un blanchiement de zone » de la pointe du Roc à la pointe du Lude.



Vers 22h30, « faute d'éléments nouveaux et en l’absence également de déclaration de disparition auprès du commissariat de Granville, le préfet maritime ordonne l'arrêt des recherches », ont indiqué en début de nuit les autorités maritimes.