Surveillés par la BAC, trois roulottiers interpellés en flagrant délit près de la gare de Rouen

Le trio est pris en filature. Et un peu plus loin l'un d'eux inspecte l'intérieur d'un véhicule à l'aide d'une lance torche et brise une vitre latérale. Puis, comme s'ils étaient dérangés, ils s'en vont vers la rue Verte, puis reviennent quelques instants plus tard à la voiture fracturée et dérobent à l'intérieur un sac noir.



Le flagrant délit étant établi, les policiers en civil bondissent et interpellent les voleurs, trois mineurs isolés âgés de 16 ans.