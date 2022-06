Surveillance des plages en Seine-Maritime : les sapeurs-pompiers sur le pont dès ce samedi matin

Comme chaque année, les sapeurs-pompiers du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-Maritime apportent leur concours à la surveillance des plages et des plans d’eau dans le département pour la durée de la saison estivale.



Le premier poste de secours ouvre ce samedi 4 juin à 10 heures sur la base de loisirs et nautique de Bédanne à Tourville-la-Rivière.



Au total, ce sont 21 plages du département qui seront surveillées tout au long de l'été.

Une cérémonie officielle se tiendra le 30 juin prochain à l'école départementale à Saint Valery-en-Caux. A cette occasion, les équipes du dispositif 2022 seront présentées et des récompenses seront remises aux agents qui se sont distingués l'an passé.