Soupçonnés d'un vol par effraction à Rouen, quatre jeunes en garde à vue

Dépêchées à l'adresse indiquée par le témoin, les forces de l'ordre ont rapidement retrouvé et interpellé, rue Malouet, près de la place Carnot, quatre suspects correspondant au signalement en leur possession. Lors du contrôle, les policiers ont découvert sur l'un des hommes un couteau de cuisine dissimulé dans la manche de sa veste.



Les quatre interpellés sont âgés de 15, 16, 17 et 19 ans. Le plus âgé est sans domicile fixe, les trois auytres sont hébergés dans un foyer de Rouen et dans un hôtel du Petit-Quevilly.