Sotteville-lès-Rouen : il grille un feu rouge et provoque un accident, un couple de septuagénaires blessés

Sur place, les policiers ont procédé aux constatations d'usage. Il est apparu que la voiture des retraités a été percutée violemment par un véhicule qui a grillé le feu rouge à l’intersection des rues Francisco-Ferrer et Pierre Corneille. Le chauffard a pris la fuite à pied avant l’arrivée des sapeurs-pompiers, abandonnant sur place sa voiture.



Une voiture que les forces de l’ordre recherchaient. Un peu plus tôt, vers 14h30, elle avait été impliquée dans un accident matériel dans le même secteur. Le conducteur avait alors refusé de souffler dans l’éthylotest et s’était enfui. Lancés à sa poursuite, les policiers l’avaient perdu de vue. C’est donc au cours de sa fuite qu’il a provoqué ce second accident.



Le mis en cause était toujours activement recherché en fin d’après-midi.