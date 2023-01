Sotteville-lès-Rouen : il est contrôlé sans permis, sans assurance et positif aux stupéfiants

Ce mardi matin, vers 4 heures, avenue du 14-Juillmet à Sotteville-lès-Rouen le conducteur d'une Renault Twingo a été intercepté par la brigade anticriminalité (BAC) parce qu'il n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité.



Lors du contrôle, l'automobiliste a indiqué qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire. Le véhicule qu'il venait d'acheter selon ses déclarations n'était pas assuré et la carte grise était toujours au nom de l'ancien propriétaire.



Le jeune homme, âgé de 18 ans et domicilié à Rouen, a par la même occasion été soumis à un test salivaire qui s'est révélé être positif aux stupéfiants. Il a été interpellé pour défaut de permis et d'assurance et conduite sous l'emprise de stupéfiants et placé en garde à vue. Sa voiture, elle, est partie en fourrière.