Sortie de route et tonneaux à Avesnes-en-Val : le conducteur incarcéré dans son véhicule

Un accident de la circulation s’est produit ce samedi matin, peu avant 6 heures, au lieu-dit La platerie à Avesnes-en-Val, une commune du pays de Bray (Seine-Maritime). Dans des circonstances indéterminées, un automobiliste, seul en cause, a perdu le contrôle de sa voiture utilitaire qui a quitté la route et fait plusieurs tonneaux.



Le conducteur, un homme de 24 ans, a été desincarcéré du véhicule par les sapeurs-pompiers. Blessé, il a été pris en charge sur place par une équipe du SMUR avant d’être évacué vers un hôpital. On ignore la nature de ses blessures.



L’intervention a mobilisé dix-sept sapeurs-pompiers avec sept véhicules de secours routiers.