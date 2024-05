Soixante-dix-sept personnes évacuées à cause d'un feu de balcon, rue aux Anglais à Rouen

Vers 16 heures, ce samedi après-midi, les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus, rue des Anglais, à Rouen, pour un feu de balcon avec propagation à une chambre. L'incendie a été éteint à l'aide de deux lances. Hormis une personne qui a inhalé des fumées, mais dont l'état n'a pas nécessité de transport à l'hôpital, aucune autre victime n'est à déplorer.



A cette heure, le feu a été circonscrit et les secours procèdent au déblai. Soixante-dix-sept personnes ont été évacuées par précaution le temps de l'intervention qui a mobilisé 19 sapeurs-pompiers et six engins.