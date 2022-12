Sobriété énergétique : la Région Normandie ferme jusqu’au 2 janvier près de la moitié de ses bâtiments

Les bâtiments Abbaye et Vaubenard resteront ouverts sur le site de Caen, de même que les bâtiments Schuman, Gambetta et Monnet à Rouen. Tous les autres bâtiments seront fermés durant cette période. Une réorganisation temporaire des espaces de travail des agents régionaux sera mise en place avec notamment la mise à disposition des bureaux des agents en congés et d’espaces de coworking, détaille la Région dans un communiqué.



« Cette nouvelle mesure s’inscrit dans le cadre du plan de sobriété énergétique, lancé par la Région Normandie courant novembre afin de limiter sa consommation d’énergie et de contribuer à réduire le risque de coupure d’électricité ou de rupture d’alimentation du gaz cet hiver ».