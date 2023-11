Six victimes, dont un blessé grave, dans un accident entre trois véhicules près de Rouen

Un accident de la circulation a fait six victimes dont un blessé grave, ce jeudi peu avant 17 heures, en Seine-Maritime. Trois véhicules légers ont été impliqués dans cette collision qui s’est produite sur la RN31 à hauteur de Martainville-Épreville.



Les secours dépêchés sur les lieux ont dénombré six victimes, dont une dans un état jugé grave et un autre blessé léger, toutes deux transportées vers le CHU de Rouen. Les autres impliqués sont en cours de bilan par l’équipe du SMUR sur place.



La RN31 (axe Rouen - Beauvais) a été coupée à la circulation dans les deux sens, signale le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Quatorze sapeurs-pompiers ont été engagés avec six véhicules de secours routier.



