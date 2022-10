Six véhicules dégradés dans un parking souterrain à Rouen : un voleur à la roulotte interpellé

Cinq véhicules et le top case d'un scooter ont été dégradés en pleine nuit dans le parking souterrain d'une résidence de la rue Saint-Julien à Rouen (Seine-Maritime).



Dans la nuit du 23 au 24 octobre, vers minuit et demi, la police est prévenue qu'un individu se trouve dans le parking d'un immeuble d'habitation. Il fouille apparemment les véhicules après les avoir fracturés. Un équipage de police-secours se rend sur place et remarque en effet un homme qui tente à leur vue de se dissimuler entre les voitures. Il est rattrapé et interpellé.



Lors des vérifications, les fonctionnaires constatent des effractions sur cinq véhicules et sur le top case d'un scooter. L'auteur présumé des faits, âgé de 27 ans, a été placé en garde à vue pour vol à la roulotte avec dégradations.