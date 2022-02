Six véhicules dégradés à Fécamp : deux suspects entendus par la police

Le signalement fourni par le témoin a permis aux policiers de retrouver les auteurs. Deux d’entre eux ont été appréhendés moins d’une heure après les faits, à l’angle de la rue Gustave-Nicole et de l’impasse Godard. Il s’agit de deux jeunes de 18 et 19 ans, qui ont été placés en garde à vue au commissariat local.



Les constatations réalisées sur les lieux ont montré que six véhicules avaient été dégradés (vitres et rétroviseurs brisés).