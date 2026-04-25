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Six touristes piégées par la marée se réfugient dans le Trou à l'Homme à Étretat

SEINE-MARITIME


Samedi 25 Avril 2026 - 19:45

Surprises par la marée montante, six touristes grecques ont dû être secourues ce samedi soir au pied des falaises d’Étretat, après s’être retrouvées piégées dans le tunnel du Trou à l’homme.




Les touristes se sont réfugiés dans le tunnel du Trou à l'Homme - Illusdtration © barskefranck/Pixabay
Les touristes se sont réfugiés dans le tunnel du Trou à l'Homme - Illusdtration © barskefranck/Pixabay
Six touristes grecques ont été secourues, ce samedi en début de soirée, au pied des falaises d’Étretat (Seine-Maritime). Surprises par la marée, elles s’étaient réfugiées dans le tunnel du Trou à l’homme, bloqué par le niveau de la mer.

Onze sapeurs-pompiers et cinq engins sont venus leur porter assistance. Les six femmes ont été mises en sécurité à l’aide d’une embarcation spécifique. La gendarmerie, la mairie et le centre opérationnel zonal (COZ) ont également été associés à l’intervention.

Piégées au Trou à l’Homme

À l’arrivée des secours, les touristes se trouvaient en pied de falaise, dans une zone rendue inaccessible par la marée montante. Une reconnaissance a été menée avant leur évacuation par voie nautique.

Le bilan médical n’a pas encore été communiqué. Un représentant de la mairie était présent sur les lieux.





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