Six personnes piégées par la marée secourues par les sapeurs-pompiers à Étretat

Un groupe de six personnes s’est retrouvé bloqué par la montée des eaux de la mer ce mercredi vers 19 heures au niveau du réputé Trou à l’homme à Étretat (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers, dont des équipes spécialisées en secours aquatiques, ont dû être engagés ainsi que l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon76. Après reconnaissance des lieux, les promeneurs en difficulté ont été hélitreuillés les uns après les autres et ramenés sur la terre ferme. Ils sont tous indemnes.



L’intervention a nécessité neuf sapeurs pompiers et sept engins.



Régulièrement, les secours sont appelés à intervenir à cet endroit précis pour des promeneurs ou touristes bloqués par la marée, malgré les appels à la prudence lances lors des grandes marées.